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Kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi kurtarıldı

Kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi kurtarıldı
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AYDIN'ın Söke ilçesinde, kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, meydana geldi. Doğanbey Mahallesi açıklarında kürek sörfü yapan 2 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-72) sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alıp kurtardı. Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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