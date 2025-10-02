Küre Müftülüğü'nden 'Kitap Oku-Yorum Projesi' Buluşmaları Devam Ediyor
Küre Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Kitap Oku-Yorum Projesi' kapsamında yapılan aylık buluşmalarda, Vaiz Mustafa Karamustafaoğlu liderliğinde kitaplar ve Diyanet dergisi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Program, okuma alışkanlığını artırmayı ve manevi gelişimi desteklemeyi amaçlıyor.
Küre Müftülüğü tarafından yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında aylık buluşmalar devam ediyor.
Vaiz Mustafa Karamustafaoğlu öncülüğünde Hoca Şemseddin Camisi'nde düzenlenen programda kitaplar ve Diyanet aylık dergisinin ağustos sayısı üzerine değerlendirme yapıldı.
Toplumda okuma alışkanlığını artırmaya ve manevi gelişime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda okunan eserlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel