Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz'dan Eğitim Ziyareti

Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz'dan Eğitim Ziyareti
Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Küre Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında eğitimde niteliği artırma ve sosyal-kültürel faaliyetler üzerinde duruldu.

Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Küre Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Yılmaz'ın, şube müdürleri Cemalettin İpek ve Mehmet Sait Aydın ile yaptığı ziyaretlerde yeni eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yenilenen öğretim programları, uygulama yapılacak sınıflar, gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler ile akademik başarıya yönelik çalışmalar istişare edildi.

Yılmaz, eğitimde niteliği artırmaya yönelik değerlendirme ve iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, öğretmenlere yeni dönemde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
