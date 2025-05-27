Küre Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Küre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası ekinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı sergisi açıldı.

Sergide kursiyerler tarafından hazırlanan trikotaj sabun, ahşap, küre kilimi başta olmak üzere çeşitli eserler yer aldı.

Açılışa, Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 29 Mayıs Perşembe gününe kadar açık kalacak.