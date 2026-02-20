Küre'den kısa kısa

Kastamonu Üniversitesi Küre Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen "Aile için yürüyüş, toplum için birlik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında ikinci ve üçüncü etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğretim görevlisi Uğur Emiroğlu tarafından yürütülen proje kapsamında ilçe merkezinde yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kayabaşı, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Aile değerlerine dikkat çekmek, toplumsal dayanışma bilincini artırmak ve birlik mesajı vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, pankartlarla birlikte yürüdü.

Küre'de işaret dile kursu açıldı

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında Küre ilçesinde Türk işaret dili kursu açıldı.

Kurs ile kursiyerlerin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hem de toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Eğitim süreci sonunda kursiyerlerin, işitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilecek bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanıyor.

Küre İlçe Devlet Hastanesinde çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekildi

Küre İlçe Devlet Hastanesi tarafından çocukluk çağı kanserlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Çocukluk çağı kanserlerinin erken teşhis ve doğru tedaviyle başarı oranı en yüksek hastalık grupları arasında yer aldığına dikkat çekilen etkinlikte, hasta yakınları ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.