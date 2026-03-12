Küre'de 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri sürüyor

Küre ilçesindeki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.

Küre Cumhuriyet İlkokulunda, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve merhamet eksenli ruhunun eğitim ortamlarına yansıtılması amacıyla "Bayramlaşma" etkinliği düzenlendi.

Programda öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelerek ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Etkinlikte kültürel mirasın ve ortak değerlerin kuşaklar arası aktarımının güçlendirilmesi hedeflenirken, öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlandı.

Gerçekleştirilen programın, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmasına katkı sağladığı ifade edildi.