Ramazan Bayramı öncesinde Küre'de cadde ve sokaklarda bayram temizliği yapıldı.

Küre Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol ve kaldırım yıkama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Salih Turan, yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin bayramı daha temiz ve huzurlu bir ortamda karşılaması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte ilçemizi bayrama en iyi şekilde hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.