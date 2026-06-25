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BARTIN ve Kastamonu Arasında Fotokapanla Yaban Hayatı Görüntülendi

BARTIN ve Kastamonu Arasında Fotokapanla Yaban Hayatı Görüntülendi
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Bartın ile Kastamonu arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şubat ayında 10 fotokapan kuruldu. 37 bin 753 hektarlık alanda 5 aylık çalışma sonucu çakal, karga, baykuş ve kış uykusundan uyanan ayının besin arayışı kaydedildi. Bu görüntüler, bölgedeki fauna çeşitliliğini ortaya koyarak yaban hayatının zenginliğini belgelemektedir.

BARTIN ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda, yaban hayatının zenginliği, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi. Bölgedeki çakal, karga ve baykuşlar ile kış uykusundan uyanan ayının besin araması görüntülerde yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından fauna çeşitliğini araştırmak için Küre Dağları Milli Parkı'na şubat ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen bölgelere kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, 5 aylık süreçte yaban hayatının zenginliği görüntülendi. Görüntülerde; çakal, karga ve baykuşlar ile nisan ayında kış uykusundan uyanan ayının doğada besin araması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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