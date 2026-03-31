Küre'de ilkokul öğrencilerinden Kaymakam Çakır'a ziyaret
Küre Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, hayat bilgisi dersi kapsamında Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret ederek kamu hizmetleri ve yönetim yapısı hakkında bilgi aldı.
Hayat bilgisi dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette öğrenciler, kaymakamlığın işleyişi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim birimlerinin görevleri hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Çakır, öğrencilere devletin yönetim yapısı ve kaymakamlık makamının sorumlulukları hakkında açıklamalarda bulundu.
Ziyaret sırasında öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün