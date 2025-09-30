Haberler

Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare Etkinlikleri çerçevesinde, Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare Etkinlikleri kapsamında, Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, okul bahçesine farklı türlerde fidanlar dikildi.

Etkinlik ile öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma konusunda farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
