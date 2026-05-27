Kurbanlık hayvanı kamyonetin kasasından sarkıtarak taşıyan sürücüye ceza

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvanı kamyonetin arkasına bağlayıp sarkıtarak taşıyan sürücüye 31 bin TL idari para cezası kesildi ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Bir sürücünün kurbanlık büyükbaş hayvanı kasasında süt tankeri bulunan 14 AAY 104 plakalı kamyonetine bağlayıp sarkıtarak ilerlediği anlar, başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Kamyonet sürücüsü tespit edilerek 31 bin TL idari para cezası kesildi.

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konuya ilişkin yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerde yer alan araç sürücüsü tespit edilmiş olup; şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında trafik idari para cezası ve idari yaptırım uygulanmış, ayrıca hayvana kötü muamele niteliği taşıyan fiille ilgili olarak konu adli makamlara intikal ettirilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
