Kurbanlık Boğa Trafiği Karıştırdı

Kurbanlık Boğa Trafiği Karıştırdı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık boğa, yoğun trafikte aksamalar yaşanmasına sebep oldu. Boğa, yol kenarındaki ağaçlığa girerek gözden kayboldu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık boğa, kara yoluna çıktı, trafikte aksamalar oldu.

Kuruyer Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, araç trafiğinin yoğun olduğu Antakya-Altınözü kara yoluna çıktı. Boğayı fark eden vatandaşlar araçlarını durdurdu. Sahipleri boğayı yakalamak için uzun uğraşlar verdi ancak başarılı olamadı. Boğa yol kenarındaki ağaçlığa girerek gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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