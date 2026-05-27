Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren Selahattin Şener (54), hayatını kaybetti.

İlçe esnafından Selahattin Şener, Meşeli Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şener, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Selahattin Şener'in cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı