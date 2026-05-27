Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da kurban kesimi sırasında yaralanan toplam 211 kişi hastanelere başvurdu. Yaralıların çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Tokat'taki pazarlardan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alan vatandaşlar, bayram namazından sonra kurban kesmeye başladı.

Kent genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 95 kişi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi'nin acil servislerinde tedavi edildi.

Sinop'ta, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 25 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında yaralanan ve sabah saatlerinden itibaren hastanelere götürülen kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Amasya'da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 77 "acemi kasap", hastanelere kaldırıldı.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi ile 6 ilçedeki devlet hastanelerine kurban kesimi sırasında kendini yaralayan 77 kişi başvurdu.

Yaralananlar, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kastamonu'da, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 14 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralılar, ambulansla ve özel araçlarıyla gittikleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
