Sivas'ta kurban kesim noktalarında hareketlilik
Kurban Bayramı'nda kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Tedavileri yapılanlar taburcu edildi.
KURBAN KESERKEN YARALANDILAR
Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
