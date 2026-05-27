Haberler

Doğu Anadolu'da 5 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ve Iğdır'da kurban kesimi sırasında yaralanan 251 kişi hastanelere başvurdu. Çoğu ayakta tedavi edilirken, durumu ciddi olan kimse bulunmuyor.

Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ve Iğdır'da kurban keserken yaralanan 251 kişi hastanelere başvurdu.

Erzurum'da kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 150 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ardahan

Ardahan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 28 kişi, başta Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisi olmak üzere sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, birçok yaralının ayakta tedavi edildiğini, durumu ciddi olan kimsenin müracaat etmediğini belirterek, "Bir kişi ambulansla, 28 kişi de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına geldi." dedi.

Kars'ta 46, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 9 kişi hastanelere başvurarak tedavi oldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Kurbanlık hayvana vicdanları sızlatan muamele! Görenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Vicdana sığmayan görüntü! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor