İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda akıcı yoğunluk oluştu. Emniyet ekipleri 7 kavşakta 82 personelle trafiği yönetiyor.
Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Güzergah üzerinde bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.
Ekiplerin sürücüleri zaman zaman uyardığı kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman