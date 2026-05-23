Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayram trafiği
9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Ankara yönünde trafik yoğunlaştı, ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk dronla görüntülendi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların gidiş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Ankara yönünde, gün boyu akıcı hafif yoğun şeklinde ilerleyen trafik, akşam saatlerinde tamamen yoğunlaştı. Yolun Ankara yönünde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.
