Haberler

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Maşalacı'dan "kurban" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurbanlık seçimi, kesim hijyeni, etlerin muhafazası ve atıkların bertarafı konusunda uyarılarda bulundu.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurbanlık seçimi, kesim işlemleri ve etlerin muhafazası konusunda uyarılarda bulundu.

Maşalacı, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş, küpeli ve sağlık raporlu olması gerektiğini belirterek, kesimlerin hijyen kurallarına uygun alanlarda yapılmasının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Etlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesinin önemine dikkati çeken Maşalacı, kurban etlerinin parçalanarak serin ortamda dinlendirildikten sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini anlattı.

Maşalacı, kurban atıklarının çevreye rastgele bırakılmaması, çevre temizliği ve halk sağlığı açısından atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi

Taraftarlar bu isme çıldıracak! Unutulmayacak seçim hediyesi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ firarisi yakalandı

9 yıldır kaçaktı! MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü

13 haftalık hamileydi! Lüks otelde sır dolu ölüm
Erdoğan'dan, 'Bayramda İstanbul'da mısınız?' sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?

Verdiği yanıtla güldürdü: Eşim bakalım ne der?
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!