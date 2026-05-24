Bayram trafiğinin yoğun güzergahı İstanbul-Samsun kara yolunda önlemler artırıldı

Kurban Bayramı öncesi İstanbul-Samsun kara yolunun Merzifon güzergahında yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Sürücülere emniyet kemeri, hız limiti ve mola gibi konularda uyarılar yapıldı. Amasya genelinde 1506 personel görev yapacak.

Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunun Merzifon güzergahında yoğunluk oluşturuyor.

Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetimlerini artırdı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması ve mola vermeleri konularında bilgilendirmede bulunuyor.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 1506 emniyet ve jandarma personelinin 179 araçla sahada olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
