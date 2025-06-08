Kurban Bayramı'nda Tekirdağ Sahilleri Yoğunlukla Dolu
Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahillerinde yoğunluk yaşanıyor. 28 derece hava sıcaklığı ve 22 derece deniz suyu sıcaklığı ile tatilciler plajları doldurdu. Özellikle mavi bayraklı plajlarda yoğun kalabalıklar gözlemleniyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.
Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.
Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.
Plajlardaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel