Kurban Bayramı'nda Tekirdağ Sahilleri Yoğunlukla Dolu

Kurban Bayramı'nda Tekirdağ Sahilleri Yoğunlukla Dolu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahillerinde yoğunluk yaşanıyor. 28 derece hava sıcaklığı ve 22 derece deniz suyu sıcaklığı ile tatilciler plajları doldurdu. Özellikle mavi bayraklı plajlarda yoğun kalabalıklar gözlemleniyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Plajlardaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş

Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.