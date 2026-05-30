Haberler

Tekirdağ'da bayram trafiği nedeniyle ağır tonajlı araçlar için İstanbul yönü kısıtlaması

Tekirdağ'da bayram trafiği nedeniyle ağır tonajlı araçlar için İstanbul yönü kısıtlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunu azaltmak için Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak kısıtlandı. Uygulama yarın saat 01.00'e kadar sürecek.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artması beklenen trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak kısıtlandı.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar kapsamında bugün başlayan uygulama, yarın saat 01.00'e kadar sürecek.

Kısıtlama kapsamında D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Sultanköy Kavşağı'nda trafik ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli, Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki 7 ana ışıklı kavşakta görev yapıyor.

Ekipler, İstanbul yönüne seyahat edecek sürücüleri Muratlı güzergahını kullanarak TEM Otoyolu'na bağlanabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.

Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere sahil yolu yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuluyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım

AK Partili vekilden infial yaratacak istismar iddiası: İspatlarım

Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi

Tom Barrack'ın Suriye'deki görevi bitti
Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba paylaşım daha

Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba daha
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü