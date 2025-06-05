Kurban Bayramı'nda Kronik Hastalıklara Dikkat!

Kurban Bayramı'nda Kronik Hastalıklara Dikkat!
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Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı sırasında kronik hastalığı bulunanların beslenmelerine özen göstermeleri gerektiğini ve yeterli dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek kırmızı et başta olmak üzere sağlıklı bir bayram için bazı öneriler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda özellikle kalp-damar, mide, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunanların beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda yeterli ve dengeli beslenme davranışının sürdürülmesinin, kronik hastalığı olan kişiler kadar sağlıklı kişiler için de önem taşıdığı vurgulanıyor ve yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne, besin gruplarının dengeli tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor.

Bayramda, kırmızı etle birlikte tatlı ve hamur işlerinin de tüketim miktarı ve sıklığı arttığından özellikle kalp-damar, mide, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunanların beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri öneriliyor.

Kırmızı ette doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olduğundan kronik hastalığı bulunanların yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri isteniyor.

Bayram sabahı mutlaka kahvaltı yapılmalı

Bayram sabahında kahvaltı öğününün atlanmaması, öğünlerde sebze, meyve, süt ve süt ürünleriyle ekmek ve tahıl gruplarından besinlerin dengeli şekilde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Etteki demirin vücut tarafından emiliminin sağlanabilmesi için C vitamininden zengin sebze, meyve, salata tüketilmesi önem taşıyor. Gün içinde yeterli miktarda su içilmesi, en az 30 dakikalık yürüyüşler yapılması da kilo kontrolünü sağlayabilmeye yardımcı oluyor.

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açacağından özellikle sindirim problemi yaşayanların, mide-bağırsak hastalığı olanların kurban etlerini hemen yememesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmesi gerekiyor.

Yüksek kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyanların da özellikle sakatat tüketiminden özellikle kaçınmaları önem taşıyor.

Uygun olmayan kesim koşulları hastalığa yol açabiliyor

Kurbanlığın veteriner kontrolünden geçtiğinden emin olunması ve uygun kesim şartlarının sağlanması sağlık açısından önem arz ediyor.

Hayvanlarda görülen ve zoonoz (kist hidatik, toksoplazmozis, teniyoz, brusellozis, şarbon gibi) olarak adlandırılan bazı hastalıkları önlemek için de hayvanların derisinin yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin taşınması, saklanması, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında da hijyen kurallarına dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerekiyor.

Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesinin bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturarak sağlığı tehdit edebileceğinden çözünen etin hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması, etin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi isteniyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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