'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bayram dolayısıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında incelemelerde bulundu, görevli güvenlik güçleri ile yolculuk yapan vatandaşlarla bayramlaştı.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Sarıibrahim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirleri ve aileleri birbirine bağlayan güzel bir güzergahta olduklarını ve geçen bayramlara göre daha akıcı bir bayram trafiği yaşandığını belirtti.

Programa, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal da katıldı.