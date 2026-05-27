Samsun'da kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere koştu

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık kesmeye çalışırken bıçak ve satır darbeleriyle yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kent genelinde kurban kesimi sırasında bıçak ve satır darbeleriyle yaralananlar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Büyükbaş kesim sırasında hareketlenmesinin ardından bıçağın elinden kayarak baldır bölgesini yaraladığını söyleyen Mustafa Burak, "Hayvanı ahırdan çıkarttık, ardından kesim işlemini yaptık. Tam kesim anında hayvan çırpınınca bıçak yanlışlıkla elimden kaydı ve baldırıma saplandı. Hastanede de doktorlarımız bizimle ilgilendiler. Bir sıkıntımız yok çok şükür" dedi.

'AKACAK KAN DAMARDA DURMUYOR MAALESEF'

Hayvanlarının kesiminde acele etmelerinden dolayı bıçak ile kendisini yaraladığını belirten Metin Şen, "Aceleden dolayı oluyor maalesef bunun gibi olaylar. Akacak kan damarda durmuyor maalesef yapacak bir şey yok. Hayvan tekme atınca elimdeki bıçak kaydı ve ayağıma girdi. Başka bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
