Kurban Bayramı'nda İstanbul-Tekirdağ Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda İstanbul-Tekirdağ Yolunda Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda yoğun trafik yaşanıyor. Memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen sürücüler, Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu. Emniyet ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik, zaman zaman yavaşlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 33 ekiple görev alarak, aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri hız limitlerine uyma, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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