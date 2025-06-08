Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Kazalar Artış Gösterdi

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Kazalar Artış Gösterdi
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde trafik kazaları ve kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucunda toplamda 244 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu ise 207 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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