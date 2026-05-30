Samsun-İstanbul kara yolunda bayram dönüşü trafik yoğun ancak akıcı seyrediyor

Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-İstanbul kara yolunda yoğunluk devam ediyor.

Bayram tatilini memleketleri ile tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Samsun'dan Ankara ve İstanbul yönüne doğru araç trafiği yoğunluğu sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu ve Marmara bölgelerine bağlayan önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolunda Samsun'un giriş ve çıkış bölgelerinde trafik akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolunun Çankırı'nın Ilgaz, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinden geçtiği yaklaşık 110 kilometrelik bölümünde trafik, yoğunluk bulunmasına rağmen akıcı şekilde devam ediyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde ise trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ile Kastamonu'nun Tosya ilçeleri arasındaki yaklaşık 80 kilometrelik bölümünde de trafik yoğun ancak akıcı seyrediyor.

Bayram tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler nedeniyle araç yoğunluğunun arttığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Amasya'da ise Merzifon ile Gümüşhacıköy ilçelerinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu, trafik akışı bazı noktalarda yavaşladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

D-100 kara yolunun Merzifon kesiminde oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Trafik ekipleri, sürücülerin güvenli ve rahat şekilde seyahat edebilmesi için güzergah üzerindeki belirli noktalarda denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı dönüşlerinin devam etmesi nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.