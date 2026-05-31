Bayram tatili dönüşü otoyol ve kara yollarında trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ve D-100 kara yolunun Karabük geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hasarlı kazalar da ulaşımı aksatırken, ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.

Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.

Bu arada otoyollarda meydana gelen hasarlı kazalar bazı noktalarda ulaşımı aksattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolların farklı noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

Karabük

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu'da arıza yapan otomobil, ulaşımın aksamaması için polis ekiplerince yol kenarına alındı.

D-100 kara yolu Karabük-Gerede yönünde meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazasında sol şeritte kalan araç, Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince güvenli şekilde yol kenarına alındı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
