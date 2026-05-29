İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde dönüş yoluna çıkanlar, İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren çok sayıda kişi, dönüş yolculuğuna geçti.

İzmir'den Ankara yönüne yoğunluk yaşanırken, İzmir istikametinde ise akıcılık gözlemlendi.

Özellikle kara yolunun geçtiği Turgutlu ilçesinde araç yoğunluğunun arttığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olumsuzlukların önlenmesi için önlem aldı.