Bolu ve Düzce'de yollardaki bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu kesiminde cuma günü öğeden sonra başlayan yoğunluk devam ediyor.

Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğunluk devam ediyor.

Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor.

Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.