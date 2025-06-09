Kurban Bayramı Dönüşü: Konya-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk

Kurban Bayramı Dönüşü: Konya-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatili sonrası memleketlerine dönen vatandaşlar nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya- Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.

Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerinin bölgede denetimleri sıklaştırdığı görüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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