Kurban Bayramı Dönüşü: Konya-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya- Ankara kara yolunda yoğunluk oluştu.

Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerinin bölgede denetimleri sıklaştırdığı görüldü.