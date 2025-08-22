Kuraklık Tehdidi Ciddi: İçme Suyuna Yönelik Yeni Tedbirler Alınıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, yaşanan kuraklıkla ilgili, "Gerçekten tehlike son derece ciddi. Günbegün bizden adeta daha hızlı koşan bir tehlikeyle mücadele etmeye çalışıyoruz." dedi

Gizligider, beraberindeki Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Feyzi Akgün'le Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'nde yapımına geçen yıl başlanan İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım Projesi çalışmasını inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gizligider, içme suyundaki kayıp kaçağın önlenmesi hakkında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, Nevşehir'in son 30 yılın en az yağış alan yılını geçirdiğini söyledi.

Gizligider, ülke genelinde bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini, bir yandan da kuraklığa karşı çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, devletin tüm tedbirlerini aldığını ve gerekli desteklerin verildiğini kaydetti.

Suyun kendileri için en büyük gündemlerden biri olduğunu dile getiren Gizligider, "Artık farklı bir noktaya doğru gidiyoruz. İçme suyundan tarımsal sulamaya, nemin kaybolması dolayısıyla yaşanan yangınlardan onlarca farklı alana doğru ilerletebiliriz. Dolayısıyla biz de Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü olarak yerel idarelerimizle adeta bir yeni atılım başlatıyoruz. Öncelikle açık olan hatların kapatılması bizim hedeflerimizden biri." diye konuştu.

Nevşehir'de kayıp kaçak oranının yüzde 33 civarında olduğunu anlatan Gizligider, "Artık deniz suyunu arıtma ve içme suyu tedarikine doğru iş gidiyor. Artık yoğun talep tarımsal sulamadan öte, içme suyuna doğru dönüyor. Yani yeni bir döneme girdik ve bu yeni dönemin zaruretlerini hep beraber karşılamak zorundayız. Yoksa yarın çok geç olabilir." dedi.

Gizligider, Nevşehir'in son 30 yıllık aldığı yağışla bu yıl aldığı yağış arasındaki farkın yüzde 40 olduğuna dikkati çekti.

Nevşehir'de yağışının yüzde 40 azaldığını belirten Gizligider, "Türkiye genelinde de oran yüzde 26 ama bunu biraz Karadeniz yükseltiyor. İç Anadolu'ya baktığımızda yine yüzde 40'larda. Yer yer biraz daha güneye indiğinizde yüzde 65'e yakın oran var. Gerçekten tehlike son derece ciddi. Günbegün bizden adeta daha hızlı koşan bir tehlikeyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Yüzde 40 yağış düşmesi bir felaketin habercisidir. O yüzden her birimiz bireysel hayatımızda, sanayide ve tarımda içme suyu şebekesinde artık yeni tedbirler almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gizligider, isale hattı projesiyle Nevşehir'de kasım ayı itibarıyla içme suyunun verileceğini ve suyun kalitesinin artacağını ifade ederek, kentin 2065 yılına kadar içme suyu probleminin olmayacağını dile getirdi.

Kurban Bayramı sonrasında ortaya çıkan yeni şap türünden sonra alınan tedbirlerle kapatılan hayvan pazarlarının da açılacağını vurgulayan Gizligider, Nevşehir hayvan pazarının da kısa sürede açılacağını kaydetti.