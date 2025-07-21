Kuraklık, Lüleburgaz Deresi'nde Yosun Oluşumuna Neden Oldu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuraklık nedeniyle debisi düşen derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü civarında yoğunlaşan yosunlar, çevreye kötü koku yaymaya başladı.
Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı.
İsmini ilçeden alan derenin yüzeyinde yosun oluştu.
Yosun, özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresinde yoğun olarak görülüyor.
Çevreye kötü koku yayılan dereden Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince analiz için numune alındı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel