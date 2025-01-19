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Kuraklık Baraj Sularını Çekti, Tarihi Köy Ortaya Çıktı

Kuraklık Baraj Sularını Çekti, Tarihi Köy Ortaya Çıktı
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Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki içme suyu barajında su seviyesinin düşmesiyle, yıllar önce su altında kalan tarihi köy kalıntıları gün yüzüne çıktı. Köyün taş yapıları, tarih meraklıları ve bölge halkının ilgisini çekiyor.

Baraj suları çekildi, tarihi köy gün yüzüne çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan içme suyu barajında, kuraklık ve mevsimsel su seviyesindeki düşüş nedeniyle baraj suları büyük ölçüde çekildi. Bu çekilmenin ardından, yıllar önce baraj suları altında kalan eski bir köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Köy meydanında yer alan taş yapılar, tarih meraklılarının ve bölge halkının ilgisini çekerken Köyün eski geçmişin izlerini taşırken ziyaretçileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Çamlıdere Baraj yapımı sırasında su altında bırakılan köy, bölgenin tarihine ışık tutuyor. Köylülerin zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç ettiği bilinirken, bu köyde yaşayan insanların anıları su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Güncel
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