"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 10. sezonuyla 18 Şubat'ta başlayacak

Ramazan aylarında gelenek haline gelen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması', 10. sezonuyla TRT 1 ekranlarında 18 Şubat'ta başlayacak. Yarışmanın sunuculuğunu Bekir Köse yapacak, jüri üyeleri arasında ise Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu yer alacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk televizyonculuk tarihinde ilk olarak 2017 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin beğenisini toplayan yarışma, yeni sezonuyla 18 Şubat'ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Yarışmanın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken, Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu ise jüri olarak görev yapacak.

Yarışma, 16 Mart'taki Kadir Gecesi'ne kadar ramazan ayı boyunca her gün TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
