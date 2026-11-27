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Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kuzey kırsalında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, Kunye-Sanameyn yolu üzerinde Suriye ordusuna mensup 2 askerin kimliği belirsiz kişilerce hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda her iki askerin yaşamını yitirdiği aktarılırken, olaya dair daha fazla detay verilmedi.

Kaynak: AA