Kunye-Sanameyn yolunda Suriye ordusunun 2 askeri kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Dera ilinin kuzey kırsalındaki Kunye-Sanameyn yolu üzerinde Suriye ordusuna mensup 2 askerin kimliği belirsiz kişilerce hedef alındığını ve 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin fazla detay paylaşılmadı.
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kuzey kırsalında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, Kunye-Sanameyn yolu üzerinde Suriye ordusuna mensup 2 askerin kimliği belirsiz kişilerce hedef alındığı belirtildi.
Saldırıda her iki askerin yaşamını yitirdiği aktarılırken, olaya dair daha fazla detay verilmedi.
Kaynak: AA