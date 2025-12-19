Haberler

Suriye'nin Kuneytra ilinde İsrail'in ihlalleri protesto edildi

Suriye'nin Kuneytra ilinde onlarca kişi, İsrail ordusunun ihlallerini protesto etmek üzere bir araya geldi. Protestocular, 'Siyonist oluşumla normalleşmeye hayır' yazılı dövizler taşıdı ve Golan'ı Suriye toprağı olarak nitelendirerek, bölgedeki askeri varlığın sona ermesini talep etti.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde onlarca kişi İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun ihlallerini protesto etmek amacıyla toplanan onlarca kişi Kuneytra şehir merkezinde bir araya geldi.

Protestocular, ellerinde "Siyonist oluşumla normalleşmeye hayır", "Kuneytra'dan Gazze'ye, tek kan", "Golan bizimdir", "Kuneytra Suriye toprağıdır, onu bırakmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoculardan Gani Ebraj, Kuneytra ahalisinin sesini duyurmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Siyonistlerin ihlallerine maruz kalan Kuneytra'da İsrail ordusu köylere giriyor, aramalar yapıyor." dedi.

İsrail ordusu tarafından tutuklanan Suriyelilerin özgürleştirilmesi gerektiğini söyleyen Ebraj, "Siyonistler topraklarımızdan acil bir şekilde çıkmalı." ifadelerini kullandı.

Ebraj, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına değinerek, "Golan, Suriye topraklarıdır. İnşallah topraklarımızı geri alacağız. Kimse bizim topraklarımızı kimseye hediye edemez." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
