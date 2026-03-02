Haberler

İstanbul'da "Casperlar" suç örgütü üyesi 10 şüpheliye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Casperlar' isimli silahlı suç örgütüne mensup 10 şüphelinin yağma ve kundaklama eylemleri nedeniyle gözaltına alındığını ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yağma amaçlı kundaklama eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 10 şüphelinin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi 3'ü suça sürüklenen çocuk 10 şüphelinin, 24 ve 26 Şubat'ta gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi", "nitelikli mala zarar verme", "yağma" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri kaydedildi.

