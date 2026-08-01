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KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kamuoyuna tanıtıldı

KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kamuoyuna tanıtıldı
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Nevşehir'de, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından hayata geçirilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

Nevşehir'de, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından hayata geçirilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, üniversitelerin gençleri geleceğe hazırlayan, topluma katma değer oluşturan kurumlar olduğunu belirtti.

Yazgı, sağlık turizminin farklı bir noktaya ilerlediğini ve bu kapsamda Kapadokya'da turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de üniversitelerin birer eğitim yuvası olmanın ötesinde, teori ile pratiği birleştiren kurumlar olduğunu ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ise yeni merkezin Kapadokya'daki diğer diş hastaneleriyle yakın ilişkiler içerisinde çalışacağına inandığını kaydetti.

Merkezin yalnızca Nevşehirli vatandaşlara değil, çevre illerden gelecek hastalara da hizmet sunacağını ifade eden Kılıç, görev yapacak akademisyenlerin başarılı öğrenciler ve diş hekimleri yetiştireceklerini, başta Nevşehir olmak üzere çok sayıda vatandaşa hizmet vereceklerini belirtti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da tesisten vatandaşların yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de yararlanacağını, üniversitelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerinin, öğrencilerin eğitimleri sırasında uygulama yapabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise merkezin tanıtımının şehir açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile davetliler katıldı.

Kent merkezinde yapımı tamamlanan 3 bin 887 metrekare kullanım alanına sahip merkezde, 5 lokal müdahale alanı ile ameliyathane ve 49 klinik hizmet verecek.

Kaynak: AA
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