Ordu'da kuvvetli fırtına etkili oldu, 1 evin çatısı uçtu
Ordu'nun Kumru ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu ve bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek kesimlerde fırtınanın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ORDU'nun Kumru ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle 1 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentin yüksek kesimlerinde saatte hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına etkili oldu. Kumru ilçesi Yeniakçaalan Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatısı uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler adreste çalışma başlattı.

İlçenin bazı bölgelerinde ise kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlin yüksek kesimlerinde bugün yer yer saatte hızı 80 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile kar örtüsü bulunan bölgelerde ise tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
