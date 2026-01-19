Haberler

Ordu'da 150 kişi, zincir oluşturup poşetle kaydı

Ordu'da 150 kişi, zincir oluşturup poşetle kaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde düzenlenen 4. kayak etkinliğinde 150 kişi, karlı zemin üzerinde zincir oluşturarak poşetlerle kaydı. Katılımcılara çorba ikramı yapıldı.

ORDU'nun Kumru ilçesinde bir araya gelen 150 kişi, karlı zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Fizme Mahallesi'nde dün sanal medya üzerinden haberleşip, bir araya gelen yaklaşık bin kişi, karda eğlenip güzel vakit geçirdi. Bu yıl bölge halkı tarafından 4'üncüsü düzenlenen ve Kumru Belediyesi'nin de destekleriyle yapılan kayak etkinliğine katılan 150 kişi de beyaz örtüyle kaplanan zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı. Etkinliğe Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva da katılarak ön sıralarda yer aldı. O anlar, sanal medyada beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan kayak etkinliği, katılımcılara çorba ikramının yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Piyasalarda büyük deprem! Saatler içinde milyarlarca dolar silindi
Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü