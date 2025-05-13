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Yediği kumpir sonrası hayatını kaybetmişti, iş yeri sahibine istenen ceza belli oldu

Yediği kumpir sonrası hayatını kaybetmişti, iş yeri sahibine istenen ceza belli oldu
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İzmir'de 60 yaşındaki kadının kumpir yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin iş yeri sahibi hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar ve "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Efeler Mahallesi'nde yer alan bir işletmede Servet Polat (60), kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) 38 Aralık'ta kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Servet Polat'ın 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. N.D'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

KUMPİRDE SALMONELLA ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda ise alınan kumpir numunesinde Salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında iş yeri sahibi N.D. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar ve "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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