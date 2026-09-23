Kumlucalı öğrencinin denemesi, 'Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine' kitabında yer aldı

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Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ravza Filiz'in kaleme aldığı deneme,"Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine" kitabında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine" kitabındaki 100 eser arasında giren denemeyi kaleme alan Filiz, Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret etti.

Öğrenciyi tebrik eden Tekdemir, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen imzalı teşekkür belgesi ile çalışmanın basılı halini Filiz'e verdi.

Filiz'in denemesinde 15 Temmuz gecesi milletin vatanına, bayrağına ve demokrasiye sahip çıkması ile vatan sevgisi, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA