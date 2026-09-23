Haberler

Kumlucalı öğrencinin denemesi, "Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine" kitabında yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumlucalı öğrencinin denemesi, 'Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine' kitabında yer aldı
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ravza Filiz'in kaleme aldığı deneme,"Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine" kitabında yer aldı.

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ravza Filiz'in kaleme aldığı deneme,"Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine" kitabında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Vefa Kaleminden 15 Temmuz Şehitlerine" kitabındaki 100 eser arasında giren denemeyi kaleme alan Filiz, Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret etti.

Öğrenciyi tebrik eden Tekdemir, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen imzalı teşekkür belgesi ile çalışmanın basılı halini Filiz'e verdi.

Filiz'in denemesinde 15 Temmuz gecesi milletin vatanına, bayrağına ve demokrasiye sahip çıkması ile vatan sevgisi, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum

Mansur Yavaş'ın istifasına Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yorum