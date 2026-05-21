Haberler

Kumluca Demirspor’dan Judo’da 19 Madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Judo İl Şampiyonası'nda, Kumluca Demirspor takımı 19 madalya kazandı.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Judo İl Şampiyonası'nda, Kumluca Demirspor takımı 19 madalya kazandı.

Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, judo sporuna ilçede ilginin her geçen gün arttığını, buna bağlı olarak da sporcuların turnuvalarda başarı göstererek, ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Sporcuların gösterdiği mücadeleden ve elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Koca, "Tüm sporcularımız, antrenörlerini, ailelerini tebrik ediyorum. Bizlerde sporcularımızın başarısının devamı için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece kendilerini değil, ilçemizi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ben emeği geçen ve başarı gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Koca, şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde 50 kiloda Çınar Büyükkuşcular, süper minik erkekler kategorisi ?24 kiloda Muhammed Emir Büyükkuşcular, süper minik kızlar kategorisi 36 kiloda Elif Sare Deniz, süper minik erkekler kategorisi 24 kiloda Ekva Çağrı İvgin, yıldız kızlar kategorisi 57 kiloda Ceylin Karaca, süper minik kızlar kategorisi 36 kiloda Ayşe Buse Keser, süper minik erkekler? kategorisi 24 kiloda ise Enes Akbaba'nın birincilik elde ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenalaşınca ormanda bırakıp kaçmışlar! 20 yaşındaki gençten acı haber

Kayıp genç ormanda ölü bulundu! Arkadaşlarının ifadesi şoke etti
Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'dan Beyza ile yakalanan Sercan'a imalı sözler

Acun Ilıcalı'dan Beyza ile basılan Sercan'a imalı sözler
İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu

Dünya Kupası'na katılan takım soluğu Ankara'da aldı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

Ahu Tuğba’nın kızı, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı
Son ankette büyük sürpriz! 2023 seçimlerine göre oyunu artıran 3 parti var

Son ankette büyük sürpriz! 2023'e göre oyunu artıran 3 parti var