Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Yıldırım, Kaymakam Güneş'i ziyaret etti

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Fatoş Belgin Yıldırım, Kaymakam Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine başlayan Yıldırım, beraberindeki dekan yardımcılarıyla yaptığı ziyartte, Kaymakam Güneş ile sohbet etti.

Kaymakam Güneş, birçok ilçede bulunmayan fakültenin ve aynı zamanda meslek yüksek okulunun Kumluca'da olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Her iki akademik kurumun ilçe adına önemli kazanım olduğunu vurgulayan Güneş, üniversite ile kamu kurumları arasındaki işbirliğinin toplumun gelişmesine sağlayacağı katkının önemli olduğunu kaydetti.

Güneş, Kumluca'nın bu konuda çok şanslı olduğunu vurgulayarak, "Hem bir fakültemiz var, hem de meslek yüksekokulumuz var. Her iki akademik eğitim kurumumuzun ilçemize önemli katkılar sağladığını düşünüyorum." dedi.