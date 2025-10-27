Haberler

Kumluca'dan Gazze'ye 552 Bin Lira Yardım

Kumluca'dan Gazze'ye 552 Bin Lira Yardım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen kermeslerle Gazze'ye 552 bin 700 lira yardım toplandı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, bu gelirin Gazze'ye destek için kullanılacağını açıkladı.

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'ye 552 bin 700 lira yardım toplandı.

Proje kapsamında düzenlenen kermeslere veliler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, kermeslerden 522 bin 700 lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Gelirin Gazze'ye yardım için kullanılacağını kaydeden Tekdemir, "Eğitim camiamız, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermiştir. Öğrencilerimize insani sorumluluk ve paylaşma bilincini en güzel şekilde öğrettik. Destek veren tüm okullarımıza ve Kumluca halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Değerlendirme toplantısının ardından, toplanan yardım Türkiye Diyanet Vakfı Gazze Hesabı'na aktarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
İBB'ye yönelik veri sızdırılması soruşturmasında 6 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama talebi
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.