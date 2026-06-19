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Kumluca'da yüzme alanları denetlendi

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Kumluca'da suda boğulma olaylarını önlemek için oluşturulan İlçe Denetim Komisyonu, sahillerdeki cankurtaran kuleleri, ekipman yeterliliği ve güvenlik önlemlerini denetledi. Yetkililer, vatandaşları belirlenen alanlar dışında denize girmemeleri konusunda uyardı.

Kumluca'da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik oluşturulan İlçe Denetim Komisyonu tarafından yüzme alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Kumluca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca başkanlığında oluşturulan komisyonda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Finike Liman Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri yer aldı.

Komisyon üyeleri, Kumluca sahili ile Mavikent ve Adrasan mahallelerindeki yüzme alanlarında incelemelerde bulundu.

Denetimlerde cankurtaran kuleleri, cankurtaranların görev bölgelerindeki hazır bulunma durumları ile can kurtarma ekipmanlarının yeterliliği kontrol edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte belirlenen yüzme alanlarında düzenli denetim ve incelemeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Komisyon olarak denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın belirlenen yüzme alanları dışında denize girmemelerini istiyoruz. Denize girerken hava koşullarını ve denizin durumunu dikkate almaları büyük önem taşıyor. Ayrıca cankurtaranların uyarılarına ve bilgilendirici işaretlere dikkat edilmesi gerekiyor. Komisyon olarak yaz sezonu boyunca denetimlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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