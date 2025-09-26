Haberler

Kumluca'da Üstü Kapalı Namaz Kılma Alanları Yapıldı

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinde mezarlıklara üstü kapalı namaz kılma alanları ve parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, cenaze namazlarının daha düzenli bir ortamda kılınabilmesi amacıyla yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca ilçesinde üstü kapalı namaz kılma alanları yapıldı.

Ortaköy, Erentepe ve Çaltı mahallelerindeki mezarlıklarda parke taşı döşendi. Mezarlıkların çevreleri tel çit ile kapatılırken, üstü kapalı namaz kılma alanları oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, mezarlıklarda vatandaşların cenaze namazlarını güneşten ve yağıştan etkilenmeden daha düzenli bir ortamda kılabilmeleri için çalışma yaptıklarını belirtti.

Turan, ilçe halkına hizmetlerinin süreceğini söyledi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
