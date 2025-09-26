Kumluca'da Üstü Kapalı Namaz Kılma Alanları Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca ilçesinde üstü kapalı namaz kılma alanları yapıldı.

Ortaköy, Erentepe ve Çaltı mahallelerindeki mezarlıklarda parke taşı döşendi. Mezarlıkların çevreleri tel çit ile kapatılırken, üstü kapalı namaz kılma alanları oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, mezarlıklarda vatandaşların cenaze namazlarını güneşten ve yağıştan etkilenmeden daha düzenli bir ortamda kılabilmeleri için çalışma yaptıklarını belirtti.

Turan, ilçe halkına hizmetlerinin süreceğini söyledi.