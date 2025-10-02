Haberler

Kumluca'da Türk Müziği Konseri ve Tiyatro Gösterimi

Kumluca'da Türk Müziği Konseri ve Tiyatro Gösterimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, 'Öyküsüyle Türküsüyle Memleket Havalarımız' adlı tiyatral oyunlu Türk Halk Müziği konserini gerçekleştirdi. Koro şefi İbrahim Bilgenoğlu yönetiminde yapılan etkinlikte, müzik eserleri ve tiyatral anlatımlar bir araya geldi.

Kumluca Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından "Öyküsüyle Türküsüyle Memleket Havalarımız" adlı tiyatral oyunlu Türk Halk Müziği konseri verildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde İbrahim Bilgenoğlu şefliğinde icra edilen müzik dinletisinde, yurdun çeşitli bölgelerinden seçilmiş eserler, tiyatral anlatımlarla seslendirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, her türkünün bir öyküsü olduğunu ve koro üyelerinin bu öyküleri çok güzel şekilde dinleyicilere hissettirdiğini söyledi.

Bazı türkülerle neşelendiklerini, bazılarıyla hüzünlendiklerini belirten Avcıoğlu, "İşte bu yönüyle türkülerimiz, bizleri bir arada tutan en kıymetli mirasımız. Onları korumak ve geliştirmek bizim en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.