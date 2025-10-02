Kumluca'da Türk Müziği Konseri ve Tiyatro Gösterimi

Kumluca Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından "Öyküsüyle Türküsüyle Memleket Havalarımız" adlı tiyatral oyunlu Türk Halk Müziği konseri verildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde İbrahim Bilgenoğlu şefliğinde icra edilen müzik dinletisinde, yurdun çeşitli bölgelerinden seçilmiş eserler, tiyatral anlatımlarla seslendirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, her türkünün bir öyküsü olduğunu ve koro üyelerinin bu öyküleri çok güzel şekilde dinleyicilere hissettirdiğini söyledi.

Bazı türkülerle neşelendiklerini, bazılarıyla hüzünlendiklerini belirten Avcıoğlu, "İşte bu yönüyle türkülerimiz, bizleri bir arada tutan en kıymetli mirasımız. Onları korumak ve geliştirmek bizim en büyük hedefimiz." diye konuştu.